Andotiana : Portée disparue, l’étudiante malgache a été retrouvée morte

Cela faisait plus d’un mois que la jeune étudiante malgache Andotiana était portée disparue. Après des semaines de recherches, ses proches viennent d’annoncer qu’elle avait été retrouvée morte.

Sa disparition avait suscité une vague d’émotion. Sur les réseaux sociaux, les appels à témoins s’étaient multipliés. Tous recherchaient désespérément Andotiana Randriamampianina. Etudiante à l’Université de Nanterre Paris X, elle était portée disparue depuis le 8 janvier dernier. Ce jour là, et ce comme tous les jours, elle avait appelé son petit ami, qui lui se trouve à Madagascar. Elle se trouvait alors aux alentours de la gare de Rueil Malmaison (Yvelines) où elle résidait. Depuis, elle n’a plus donné de nouvelles.

Alors que la jeune femme âgée de 23 ans était recherchée depuis plus d’un mois, ses proches viennent d’annoncer, sur les réseaux sociaux, une terrible nouvelle :

Malheureusement, c’est avec le coeur lourd que nous vous annonçons que notre chère Ando nous a quitté.

Ainsi, sur la page Facebook “Alerte disparition Ando“, on apprend que le corps de la jeune étudiante a été retrouvé par la police, le lundi 04 février, dans la ville de Bougival, proche de Rueil Malmaison, où elle résidait. Pour le moment, on ne connaît pas les causes de son décès. La police continue donc son enquête afin de pouvoir répondre aux questions que se posent ses proches.

Une jeune étudiante timide

Andotiana Randriamampianina avait quitté Madagascar en 2016 afin de poursuivre ses études en France, à l’université de Nanterre plus précisément, où elle était inscrite en master de sociologie. Ses proches la décrivaient comme une jeune femme timide,pas du genre fêtarde.

Quelques jours après sa disparition, sa mère avait posté sur Facebook un message bouleversant dans lequel elle confiait notamment :

C’est une fille très fermée, très réservée qui n’aime pas du tout fréquenter plusieurs personnes. Elle préfère rester à la maison, regarder des films et jouer à l’ordi que de sortir.

L’annonce de la mort d’Andotiana Randriamampianina a bouleversé les internautes. Nombreux sont ceux aujourd’hui à lui rendre hommage et à apporter leur soutien à ses proches.