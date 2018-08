A Strasbourg, l’été reste un calvaire pour les sans-abri

Ce lundi après-midi dans la capitale alsacienne, la température est de 35°, elle se ressent comme un cuisant 39°. Au soleil, comme à l’ombre, les corps suent et les gorges s’assèchent.

Je dors avec les vitres baissées, mais ça m’inquiète… On n’est jamais à l’abri de bestioles ou d’un fou qui te veut du mal

explique cette ancienne femme de ménage de 58 ans, un chiffon humide étalé sur les jambes.

J’ai mes trucs pour tenir la journée. Je vais à l’hypermarché chercher de l’eau dans les toilettes, profiter de la climatisation. Le reste du temps, on subit

dit-elle, résignée.

Dans le chargement des deux véhicules de l’organisation lancée par Coluche, qui sillonnent la ville une fois par semaine: de l’eau, du café, du pain et des produits d’hygiène, comme en hiver. Mais la soupe chaude a été remplacée par un gaspacho.

Le breuvage frais soulage Yanouche, quinquagénaire hongrois, qui engloutit 2 bols sur un matelas troué en centre-ville. Face aux 4 bénévoles des Restos, il pointe le soleil du doigt avant de s’éventer le visage avec la main pour demander du rab.

À côté de lui, un SDF aux cheveux gris comate, assommé par la température et le contenu violacé d’une bouteille en plastique à moitié pleine à ses pieds. Avachi contre un mur de béton, il refuse l’eau des bénévoles.

Quand ils boivent de l’alcool et qu’ils ne boivent pas d’eau, le risque de déshydratation est encore plus grand. Mais on ne peut pas les obliger