À Paris, un restaurant huppé refuse «les arabes, les gros, les moches et les vieux»

Le site BuzzFeed News a publié le résultat d’une enquête dénonçant les pratiques discriminatoires du restaurant chic, l’Avenue, situé non loin des Champs Elysées à Paris.

L’enquête s’appuie sur des photographies, des témoignages écrits (messages WhatsApp) ainsi que des témoignages d’employés. Des journalistes ont rencontré séparément 4 anciennes serveuses du restaurant. Elles ont toutes tenu des propos similaires. Leur hiérarchie leur demandait de refuser les personnes au nom «d’origine arabe» – c’est l’expression du directeur – ou les touristes venant du Moyen-Orient (les pays ciblés sont le Qatar, les Émirats arabes unis, le Bahrein et l’Arabie saoudite). Aussi, si une femme voilée se présentait, elles devaient la refuser, prétextant que le restaurant était plein, même s’il ne l’était pas.

Pour vérifier ces accusations, les journalistes de Buzzfeed News ont tenté de faire une réservation depuis le Qatar au nom d’ “Ahmed”. Impossible. L’hôtesse prétextait qu’à tous les créneaux demandés, le restaurant était complet. Ils ont ensuite rappelé depuis Paris pour faire la même réservation mais cette fois au nom de Yann. L’hôtesse a tout de suite accepté.

Le directeur, Alexandre Denis, dit souvent qu’il préfère avoir deux personnes blondes, belles, en terrasse, avec deux cafés, plutôt que des femmes voilées, même si elles sont riches. Celles-là, on devait les refuser, et à chaque fois qu’une hôtesse prenait une réservation d’un client avec un nom arabe, il demandait qui avait pris cette réservation et rappelait la consigne de les refuser autant que possible en faisant croire que le restaurant est complet.