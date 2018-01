67,2 millions d’habitants en France au 1er janvier 2018, nouvelle baisse de la natalité

La progression de la population, à un rythme moins soutenu que les années précédentes (+0,5% entre 2008 et 2013 et +0,4% entre 2014 et 2016), est majoritairement portée par le solde naturel (différence entre le nombre de naissances et de décès), +164.000 personnes, même si ce nombre est “historiquement bas”, précise l’institut dans son bilan démographique 2017.

Le solde migratoire (différence entre les personnes entrées et sorties du territoire) est estimé à 69.000 personnes.

En 2017, 767.000 bébés sont nés en France, soit 17.000 de moins qu’en 2016 (-2,1%). Cette diminution s’explique notamment par la diminution de nombre de femmes âgées de 20 à 40 ans (8,4 millions en 2017 contre 9,3 en 1995), celles nées durant le baby-boom (entre 1946 et 1973) étant progressivement sorties de cette tranche d’âge.

Elle est à rattacher, en outre, à une baisse pour la troisième année consécutive du taux de fécondité, qui s’établit à 1,88 enfant par femme contre 1,92 en 2016 et deux enfants en 2014.

La France restait néanmoins le pays européen le plus fécond, précise l’Insee, se basant sur des chiffres de 2015, derniers disponibles au niveau européen.

Avec le vieillissement des générations du baby-boom, le nombre de décès a dans le même temps augmenté: 603.000 personnes sont mortes en 2017, 9.000 personnes de plus par rapport à 2016. L’épisode de grippe hivernale, débuté fin 2016, est venu accroître le taux de mortalité des personnes âgées.

Le vieillissement de la population s’est d’ailleurs poursuivi, les plus de 65 ans représentant désormais 19,6% de la population contre 19,2% début 2017.

Après un recul en 2015, l’espérance de vie à la naissance est en progression depuis deux ans pour les hommes, à 79,5 ans, mais est restée stable pour les femmes à 85,3 ans.

L’écart d’espérance vie entre les femmes et les hommes a continué à se réduire: 5,8 ans en 2017 contre 7,8 ans en 1997. Il reste cependant important par rapport à celui d’autres pays de l’Union Européenne.