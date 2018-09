32 millions d’enfants ne vont pas à l’école à cause de leur handicap

Nous sommes les lundi 3 septembre et c’est un grand jour pour les enfants. Car oui, c’est la rentrée scolaire ! Malheureusement, ce n’est pas une réalité pour tout le monde. Handicap International a en effet expliqué que 32 millions d’enfants handicapés dans le monde n’ont pas accès à l’école.

L’école est un lieu d’apprentissage essentiel pour les enfants du monde entier. Malheureusement, tous les enfants ne sont pas logés à la même enseigne et certains n’ont pas le droit d’y aller. Pourquoi ? A cause de la pauvreté de leurs parents, mais pas seulement. En effet, nombreux sont les enfants handicapés à ne pas être scolarisés dans le monde.

Des enfants victimes

Il faut savoir que les préjugés sont très nombreux concernant le handicap. Aussi, il arrive fréquemment que les familles aient honte et préfèrent cacher les enfants handicapés. Ainsi, ils ne vont pas à l’école. C’est une raison avancée. Mais ce n’est pas la seule. En effet, l’organisation humanitaire Handicap International pointe du doigt le manque cruel de moyens.

Les accès en fauteuil roulant par exemple sont très limités. En effet, les enfants ne peuvent pas aller à l’école faute de moyens logistiques. Et les enseignants sont souvent très peu formés aux besoins de ces élèves pas tout à fait comme les autres. C’est aussi pour cette raison qu’on dénombre 32 millions d’enfants dans le monde qui ne vont pas à l’école.

Une campagne de sensibilisation

Aussi, Handicap International mène une campagne de sensibilisation tout au long du mois de septembre. Elle s’intitule School 4 All et informe le grand public des problèmes liés à l’éducation et au handicap des enfants. L’année dernière, l’organisation humanitaire a permis la scolarisation de 145 000 enfants handicapés. C’est une avancée importante, mais bien insuffisante !

Et c’est également une réalité en France. Dans notre pays, certains parents d’enfants handicapés se battent au quotidien pour permettre à leurs bambins d’intégrer un système scolaire et de leur offrir une chance d’apprendre. Car le handicap n’est pas une raison au manque d’éducation. Il est temps d’agir et de trouver des solutions pour permettre à tous les enfants d’aller à l’école !