Vendée : Un tremblement de terre a été ressenti à La Châtaigneraie

Dans la nuit de dimanche à lundi, un séisme a provoqué quelques inquiétudes dans l’est de la Vendée. Le tremblement de terre n’a cependant fait aucun blessé et a seulement engendré une dizaine d’appels aux sapeurs-pompiers.

L’épicentre du tremblement de terre se situait à La Châtaigneraie, d’après le Réseau National de Surveillance Sismique. Il aurait eu lieu à 4h08 précises et aurait atteint la magnitude de 4,6 sur l’échelle de Richter.

Pour Eric Beucler, enseignant-chercheur à l’Université de Nantes et co-directeur du laboratoire de planétologie, ce type de phénomène n’est pas inhabituel dans la région. Il a en effet déclaré au micro de France 3 :

On en a un tous les deux ans. Celui-là est tellement fort qu’on ne peut pas le rater. Nos collègues anglais ou espagnols l’ont forcément détecté eux aussi […] Ce genre de phénomène est courant et il le sera de plus en plus du simple fait qu’il y aura plus de stations qui pourront les détecter. La sismologie dans l’ouest de la France est particulière, on a un séisme tous les quatre jours mais personne ne les ressent. Le plus gros a eu lieu à Oléron en septembre 1972, il était de 4,9 à 5