Voici la liste des produits les plus courants contenant de l’huile de palme

Les raisons de ne plus consommer d’huile de palme sont nombreuses, à la fois en termes de santé et de respect de l’environnement. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons donc préparé une liste des principaux produits qui contiennent de l’huile de palme. Et, sans surprise, ils sont nombreux, puisque près d’1/3 des denrées commercialisées en ont dans leur liste d’ingrédients.

La liste des produits contenant de l’huile de palme

Produits apéritifs avec huile de palme : Biscuit Belin, Biscuits Crawford’s, Biscuits crackers de Leclerc, Pringles, Tuc

Biscottes avec huile de palme : Heudebert, Cracottes, Pelletier, Lu, Marque Repère, produits Eco +

Bouillons et soupes avec huile de palme : Royco, Maggi, Knorr, Herbamar, Liebig, fond de veau de Marque Repère, Potage Gayelord Hauser, Kub

Céréales avec huile de palme : Crousty Choco de Auchan, Kellogg’s, Choccapic de Nestlé

Confiserie avec huile de palme : Harribo, Celebration, Skittles, Oréo, Milka, Kitkat

Desserts avec huile de palme : Crispy Choco de Danone, Profiteroles au chocolat de La Laitière

Les friandises chocolatées avec huile de palme : Balisto, Ferrero Rocher, Swiss luxury, produits Lindt, M&M’s, Mentos, Ovomaltine, Nuttela, Kinder

Fromage avec huile de palme : Kiri Goûter

Gâteaux avec huile de palme : BN, Napolitain, Palmito, Pepito, Granola, Rick et Rock Auchan, Taillefine, Prince, Pim’s, Biscuits au soja et orange de Gerblé

Les encas avec huile de palme : Balisto, les raisins de secs de Super U, les popcorns et barres de céréales de Carrefour

Les glaces avec huile de palme : Häagen Dazs (parfums caramel biscuit & crème, Moka et Spéculoos), Extrême de Nestlé, La Laitière, Miko, Magnum

Les beurres et margarines avec huile de palme : Toutes. Même celles contre le cholestérol

Boulangerie avec huile de palme : Pains au lait, brioches et beignet à la framboise de Pasquiers. Produits Doo Wap, Pâtes à gâteaux Herta, Harry’s, produits Eco +, William Saurin, Pâte à Pizza de Auchan, pitch, produits Marque Repère, Epi d’or

Plats avec huile de palme : Produits Herta, Sodebo, Fleury Michon, Bonduelle, Marie, Regalette, Monoprix, Lustucru, lasagne Leader Price, les Bun’s de Mc Cain, brochettes Charal, Paella Findus, les produits Sodebo

Les surgelés avec huile de palme : Certains produits Auchan comme les Tortellini, les pommes de terre sautées, les Hot-pockets de Maggi

Préparations avec huile de palme : Sauce béchamel Maggi, sauce curry de Knorr, sauce tartare d’Amora, préparation pour crème chantilly de Marque Repère

Les produits bébés avec huile de palme : Blédidèj, Blédilait, Nestlé, Gallia

Les boissons à l’huile de palme : Nestea, le cappuccino soluble de Nestlé, Taillefine Fizz

Dentifrices avec huile de palme : Produits Marque Repère, Colgate

Produits hygiénique avec huile de palme : Mousse à raser de la Marque U, Rexona, crèmes Chanel, soin du corps Ushuaïa, produits Sephora, Neutrogéna, Nivéa, L’occitane, Lancôme ou encore Cadum. Produits Lidl, Biotherm, Saint Algue, Yves Rocher, Mixa, Weleda, Yves Saint Laurent, les déodorants Mennen ou encore les crèmes Bulgari

Les lessives avec huile de palme : Elles le sont tous. Celles dites « écologiques » le sont encore plus

Les savons avec huile de palme : Adidas, Garnier, Schwarzkopf, Tomoteï, Ushuaïa, produits Super U, Sanex, Dove, Le Petit Marseillais, Tahiti ou encore Palmolive

Les médicaments avec huile de palme : Biafine, Le Paracétamol ou encore la Biafine

Les grandes enseignes avec huile de palme : Pizza Hut, Dominos Pizza, KFC, Subway, La Brioche Dorée, La Boite à Pizza, Mac Donalds et Quick

De multiples raisons de ne plus consommer d’huile de palme

La première raison invoquée pour réduire la quantité d’huile de palme consommée est liée à la nutrition. En effet, cette huile possède près de 50% d’acides gras saturés, contre 7% pour l’huile de colza et 10% pour l’huile de tournesol. Bien que ces derniers soient soupçonnés d’avoir une influence néfaste sur le système cardio-vasculaire en augmentant les taux de cholestérol dans le corps, de récentes études tendent à tempérer ce jugement.

En ce qui concerne l’environnement, les choses sont beaucoup plus claires. En effet, la production intensive d’huile de palme dans des pays comme l’Indonésie et la Malaisie est la principale responsable de la déforestation massive de ces régions. Cela s’explique par la très forte demande de l’industrie agro-alimentaire et des carburants. Cette véritable catastrophe écologique devrait donc nous inciter à prendre conscience de ce problème, en réduisant notre consommation.