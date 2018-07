Un pansement connecté pour soigner plus efficacement les plaies

Un pansement connecté vient d’être présenté par des chercheurs américains. Un véritable espoir pour le secteur médical et une petite révolution pour ceux qui souffrent. On vous explique !

Les objets connectés envahissent nos quotidiens, et ils sont parfois inutiles. Mais cette fois, ils pourraient bien revêtir une réelle utilité et nous aider à nous soigner plus rapidement. C’est ce que des étudiants et ingénieurs originaires de l’université Tuft située dans le Massachussetts ont mis au point. En effet, ils ont conçu un pansement connecté particulièrement surprenant.

Ces chercheurs viennent tout juste de dévoiler le prototype de pansement intelligent. Ce dernier couvre la plaie et administre au patient des médicaments à un intervalle régulier. C’est dans la revue Small que cette innovation incroyable a été dévoilée. Et ce smart bandage intéresse déjà beaucoup de monde dans le secteur médical.

Il faut en effet savoir que les plaies chroniques sont un véritable fléau dans le milieu de la médecine. En effet, elles sont parfois à l’origine de cause d’amputations non traumatiques de membres. Une plaie mal soignée est véritablement dangereuse, mais il n’est pas toujours facile de prodiguer les soins.

Une vraie révolution

Ce pansement pourrait donc être une véritable petite révolution. En effet, il se charge seul des soins ! En outre, ce pansement connecté est capable de suivre l’évolution de la blessure en temps réel, et de diffuser le traitement au bon moment. Le capteur de température et de pH permet en outre de libérer les doses de médicament en temps réel. Ainsi, la plaie est soignée parfaitement.

Sameer Sonkusale, professeur de génie électrique, est à l’origine de ce joli projet et a ainsi expliqué :

L’électrique flexible a rendu possibles de nombreux dispositifs médicaux portables, mais les bandages ont peu changé depuis les débuts de la médecine. Nous appliquons simplement la technologie moderne à un art ancien, dans l’espoir d’améliorer les résultats d’un problème insoluble.

Une idée qui ne manque pas d’originalité et qui pourrait révolutionner la médecine. Incroyable !