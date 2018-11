Santé : Des chercheurs identifient la meilleure vitamine pour notre cœur

Une étude publiée dans la revue European Journal of Preventive Cardiolog a démontré que la vitamine D est la meilleure pour la santé du cœur. Elle permettrait effectivement d’améliorer la capacité cardiorespiratoire et donc de renforcer le muscle cardiaque.

La capacité cardiorespiratoire, soit l’aptitude de l’organisme à apporter de l’oxygène aux muscles lors des exercices physiques, dépend donc du taux de vitamine D dans le sang.

Amr Marawan, enseignant à l’Université du Commonwealth de Virginie, a affirmé que :

Notre étude montre qu’une grande quantité de vitamine D dans l’organisme est associée à une meilleure capacité d’exercice. Nous savons également d’une recherche précédente que la vitamine D a des effets positifs sur le cœur et les os. Assurez-vous d’avoir un taux de vitamine D normal ou élevé. Vous pouvez l’obtenir en faisant un régime, en prenant des compléments alimentaires et en vous exposant raisonnablement au soleil.

Une vitamine essentielle à la santé du cœur

Ainsi, manquer de vitamine D serait mauvais pour le cœur et les poumons. L’étude a été conduite auprès d’un échantillon représentatif de la population américaine, avec des participants âgés de 20 à 49 ans.

La vitamine D est donc essentielle au bon fonctionnement du corps humain. En plus de ses bienfaits pour le cœur, elle permet d’empêcher l’apparition de plusieurs maladies. Elle agit notamment sur les os et prévient l’ostéoporose. Elle active le système immunitaire et permet d’éviter tout type d’infection. Selon Pourquoi Docteur, elle permettrait également de protéger contre le cancer.