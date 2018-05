Royaume-Uni : Maman, elle continue d’allaiter ses enfants de 5 et 2 ans

Comme une grande partie des femmes, Emma Shardlow Hudson a souhaité allaiter ses enfants. Mais cette jeune maman de 29 ans a décidé de franchir un cap et de donner le sein à ses enfants le plus longtemps possible. Ainsi, matin et soir, elle continue d’allaiter son fils de deux ans.

Mais ce n’est pas tout ! En effet, lorsque sa fille de cinq ans a également besoin de réconfort, elle n’hésite pas à lui donner le sein.

C’est la chose la plus difficile que j’ai eu à faire dans ma vie mais aussi la chose dont je suis la plus fière. Je ne pensais pas le faire aussi longtemps mais pourquoi s’arrêter si c’est bon pour eux ?

Une fierté

Originaire du Royaume-Uni, Emma Shardlow Hudson n’a pas hésité à partager son histoire sur les réseaux sociaux.

C’est un choix personnel. C’est aussi une capacité dont les femmes devraient être fières. Et ça les met toutes sur un pied d’égalité.

Les internautes n’ont pas hésité à lui faire part de leur dégout. Mais pour elle, il n’y a pas de honte à allaiter un enfant plus âgé qu’un bébé. D’ailleurs, la jeune maman se moque des réflexions puisque ses enfants sont rarement malades. Selon 7sur7, ce phénomène serait dû à la présence d’anticorps dans son lait.

L’allaitement exclusif au sein

L’allaitement exclusif au sein pendant les premiers mois est un mode d’alimentation qui convient à presque tous les enfants. La composition du lait de chaque maman est parfaitement adaptée aux besoins du bébé. Le lait maternel favorise le développement sensoriel et cognitif. Il protège également le nourrisson contre les maladies infectieuses et chroniques.

L’allaitement exclusif au sein diminue la mortalité infantile imputable aux maladies courantes de l’enfance comme les diarrhées ou les pneumopathies. Il accélère aussi la récupération en cas de maladie.