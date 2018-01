Rester assis toute la journée est très mauvais pour la santé… c’est prouvé !

Ce sont des chercheurs britanniques qui ont mis à jour ces informations. En effet, l’équipe du NIHR Leicester Biomedical Research Center s’est intéressée à 124 sujets. Ces derniers enregistrent un risque de diabète. Or, ils se sont intéressés au temps qu’ils restent assis chaque jour. Ce sont des moments durant lesquels la dépense énergétique est extrêmement faible. Et les effets néfastes sont maintenant prouvés !

Une étude intéressante

Les participants portaient aussi un accéléromètre autour de la taille le temps de l’étude qui a duré sept jours. L’idée était de mesurer les périodes de sédentarité. Les chercheurs ont découvert que le niveau de graisses autour des organes, notamment au niveau du foie et des viscères, ont augmenté. Ils ont pour ce faire réalisé des IRM. Les résultats sont sans appel : la masse graisseuse abdominale totale est très élevée.

Les scientifiques ont prouvé que l’association de plusieurs facteurs comme l’âge, l’origine ethnique et l’activité physique de la personne ont une incidence sur la masse graisseuse. Le lien entre le temps passé assis et cette graisse est largement prouvé. Et c’est encore plus important quand les personnes n’ont aucune activité physique dans la semaine. Car il faut, selon ces chercheurs, faire environ 150 minutes d’activité physique modérée par semaine.

Le directeur de l’étude Joe Henson a ainsi expliqué :

Nous savons que le fait de passer de longues périodes sédentaires n’est pas sain et que cela représente un facteur de risque pour les maladies chroniques telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiaques. De même, la quantité de graisse présente autour de nos organes internes pourrait aussi nous prédisposer à ces maladies.

Un lien clairement établi

Et la masse graisseuse accumulée autour des organes n’est pas la seule conséquence de la sédentarité. Il semble également que rester assis sur de trop longues périodes entraîne un risque de formation de caillots sanguins, d’obésité, de maladies cardiovasculaires… Ce n’est pas la première fois qu’un lien entre la mauvaise santé et la sédentarité est abordé dans une étude scientifique. Mais cette fois, les résultats sont sans appels. Il est donc essentiel de réduire le temps passé assis et d’augmenter l’activité physique pour rester en bonne forme. A bon entendeur…