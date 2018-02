Prenez soin de vos dents, buvez du vin rouge !

Il y en a qui vont être contents ! Selon une étude, le vin rouge, en plus d’être bon pour le cœur, serait efficace pour lutter contre les caries. Comment ? Voici l’explication.

Les vertus du vin rouge sont nombreuses : cet alcool permet en effet de lutter contre les maladies cardio-vasculaires et en consommer un verre par jour réduit le risque de cancer. Mais ce n’est pas tout. Selon une étude publiée dans la revue scientifique Journal of Agriculture and Food Chemistry, consommé avec modération, le vin rouge protège les dents de certaines bactéries présentes dans la bouche.

Le vin rouge et ses polyphénols efficaces pour retrouver de bonnes dents

Afin de mener à bien leur étude, des chercheurs suisses et espagnols ont étudié des cultures de bactéries reproduisant l’environnement buccal. Ils les ont ainsi plongées dans cinq liquides différents à savoir : du vin rouge avec et sans alcool, du vin rouge mélangé à un extrait de pépins de raisin, de l’eau et de l’éthanol à 12%.

Et le résultat est sans appel : les trois solutions à base de vin rouge étaient les plus efficaces pour lutter contre les bactéries bucco-dentaires.

Or, lorsque ces bactéries sont présentes en trop grand nombre dans la bouche, elles sont à l’origine de caries, de gingivites ou encore le déchaussement dentaire…

Ce sont les polyphénols, ces antioxydants naturellement présents dans le raisin (et par extension dans le vin rouge), qui permettraient de lutter contre les bactéries.

De ce fait, les chercheurs aimeraient maintenant développer des produits et autres soins dentaires à base de ces fameux polyphénols.

Après les frites de McDonald’s efficaces contre la calvitie, voici une autre bonne nouvelle pour certains !