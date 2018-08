Philippines : 1 500 femmes se mobilisent pour promouvoir l’allaitement

De très nombreuses femmes se sont mobilisées aux Philippines dans le cadre d’une campagne gouvernementale visant à promouvoir l’allaitement maternel. L’objectif est d’aider à prévenir les décès infantiles dans le pays du sud-est. Car la mortalité infantile dans ce pays du sud-est est très élevée. En effet, l’OMS et l’Unicef ont tiré la sonnette d’alarme, recommandant aux mères de nourrir leur bébé exclusivement au sein les six premiers mois de vie.

Il faut savoir que trois enfants sur cinq dans le monde ne sont pas nourris exclusivement au sein durant ces six premiers mois. Or, cela expose les enfants aux risques de maladies et de décès. Aux Philippines, 27 enfants sur 1 000 décèdent avant l’âge de 5 ans selon les dernières statistiques de l’OMS.

Une belle action aux Philippines

La part des enfants nourris au sein n’augmente pas. Ils sont environ 50 % aux Philippines contre 46 % en 2003. Ces chiffres émanent des autorités sanitaires. Et elles affirment que c’est loin d’être suffisant. Aussi, ce sont 1 500 mamans qui se sont mobilisées pour promouvoir l’allaitement.

Ces mères de famille étaient coiffées d’un diadème. Elles portaient également des tee-shirts indiquant « super maman » et se sont assises à même le sol, dans un stade situé dans la capitale des Philippines, à Manille. Plusieurs femmes ont ainsi témoigné, à l’instar d’Abegirl Limjap enceinte et allaitant ses deux garçons de 5 et 11 mois :

Allaiter, c’est de l’amour, c’est difficile mais nous le faisons par amour.

Cet événement se déroule chaque année et vise à attirer le soutien de l’opinion publique. Il s’agit de convaincre un maximum de mères pour qu’elles choisissent l’allaitement plutôt que le lait maternel. Une belle action qui a été très suivie et qui prouve l’engagement de ces mamans pour promouvoir l’allaitement dans le monde. On ne peut que dire bravo à ces nombreuses femmes qui défendent cette noble cause.