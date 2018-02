Manger un bol de chips, c’est dévorer huit morceaux de sucre…

Michel Cymes vient de sortir du silence pour rappeler à quel point le sucre est néfaste pour la santé. Non seulement il est particulièrement addictif, mais en plus il se cache partout, notamment dans l’alimentation industrielle. Malheureusement, l’être humain en mange beaucoup trop dans la société de consommation actuelle, et les conséquences peuvent être absolument dramatiques.

Une catastrophe pour la santé

Pourtant, les consignes de l’OMS sont claires. La consommation de sucre ne doit pas dépasser 5% de l’ensemble des apports énergétiques. Pour résumer, il ne faudrait pas en manger plus de quatre morceaux par jour. Cela vous semble énorme ? Et bien en réalité, on en consomme bien plus car la plupart des sucres sont savamment dissimulés par l’industrie alimentaire.

Le sucre se cache dans de nombreux aliments. On sait qu’il se trouve dans les sodas, dans les bonbons, dans les gâteaux… Mais savez-vous qu’il est également très présent dans la pizza qui correspond à cinq morceaux de sucre. Dans un bol de chips qui équivaut à huit morceaux de sucre. Dans un hamburger qui contient l’équivalent de quatre morceaux de sucre. Une tomate mozzarella, c’est un morceau de sucre. Une cuillère de ketchup, c’est la même chose ! Et oui, le sucre est partout et les doses journalières sont largement dépassées.

Le problème, c’est que c’est très addictif. Plus on en mange, plus on en a envie ! C’est tout simplement catastrophique. Alors comment s’en passer et se défaire de cette terrible addiction ? La première chose est de ne pas grignoter entre les repas. Ensuite, il faut éviter les desserts sucrés. Eviter également tous les plats industriels déjà préparés. Et bien évidemment, préférer les fruits qui sont naturellement sucrés mais n’agressent pas l’organisme.

C’est un énorme problème de société. Il est temps de prendre conscience des dangers du sucre. A bon entendeur…