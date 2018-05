Les sprays et diffuseurs d’huiles essentielles sont-ils dangereux pour la santé ?

Les huiles essentielles sont des produits sains, concentrés et extrêmement puissants. L’opinion publique leur fait confiance et le succès est au rendez-vous depuis maintenant plusieurs années. Leur action permet d’assainir et de rafraîchir l’air, et leur composition est naturelle. Du coup, le grand public fait confiance aux désodorisants réalisés avec des huiles essentielles.

60 millions de consommateurs a décidé de s’intéresser à ces produits à succès. Or, d’après les analyses réalisées dans le cadre de cette étude particulièrement pointue, on découvre que malheureusement, les produits prétendument sains ne le sont pas tant que ça…

Certes, contrairement à l’encens ou encore aux bougies parfumées, ces produits ne produisent aucune combustion, ce qui est positif. En revanche, ils produisent des COV, c’est-à -dire des composés organiques volatiles. Et la quantité est parfois très importante. Ce qui se révèle être toxique pour les voies respiratoires. Sans compter que les huiles essentielles sont puissantes et parfois à l’origine de graves allergies.

Aussi, 60 millions de consommateurs a analysĂ© 12 sprays, et prouve que six d’entre eux n’obtiennent pas la moyenne. C’est le plus cher du panel, PURESSENTIEL Assainissant spray aĂ©rien 41 huiles essentielles, qui obtient la plus mauvaise note car il prĂ©sente des risques Ă l’inhalation et des risques au contact.

La marque Air Wick vendue en grande surface s’en sort plutĂ´t bien, malgrĂ© la prĂ©sence d’ingrĂ©dients très allergisants.

Et les diffuseurs ?

En ce qui concerne les diffuseurs d’huiles essentielles, la marque FLORAME, pourtant labellisĂ© Ecocert est pointĂ©e du doigt pour le Bouquet parfumĂ© aux huiles essentielles bio. Fleur d’orangers. Mais elle n’est pas la seule Ă ĂŞtre en fin de liste, Air Wick Ă la lavande et Ă la camomille et le jardin tropical de la marque Iba Ă©tant Ă©galement fortement toxique. Ce qui n’est pas rassurant Ă©videmment.

Donc pour résumer, il est préférable d’éviter tous ces sprays et ces diffuseurs, et d’ouvrir vos fenêtres une dizaine de minutes par jour… Même si l’air extérieur est également pollué. Quel casse-tête !