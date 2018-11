Les faux résultats d’un test ADN ont conduit une femme à l’ablation de ses organes féminins

Elisha, une Américaine de 36 ans, a retiré ses organes féminins après qu’un test ADN lui ait révélé qu’elle était porteuse d’une maladie héréditaire. La mère de la jeune femme était effectivement morte d’un cancer à l’âge de 56 ans.

Prévenante, Elisha a passé plusieurs tests pour déterminer si par malheur, elle portait aussi les germes de cette maladie. Malheureusement, les résultats s’étaient avérés positifs. Son médecin lui avait révélé qu’elle portait le gène BRCA1.

Il s’agit d’un gène qui accroît considérablement les risques de développer un cancer du sein et des ovaires.

Au vu de ses résultats, le médecin d’Elisha lui a alors proposé une chirurgie préventive. C’est une opération définitive, irréversible, qui consiste à enlever les seins, les ovaires et l’utérus. Ceci, afin d’éliminer tout risque de développer le cancer de ces organes. La femme accepte.

Cependant, deux semaines après ces opérations, un autre médecin revoit les résultats de son test ADN dans un laboratoire. Ce qu’il découvre est accablant. La femme n’a jamais porté le gène cancéreux et n’aurait jamais dû se faire opérer.

Elle a raconté son calvaire dans une émission de France 2, Complément d’enquête, qui a été diffusée le jeudi 15 novembre 2018.

Son corps est désormais « mutilé, massacré ». Elle déclare dans le reportage.

On ne peut pas réparer. On ne peut pas me rendre mes organes