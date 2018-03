La maladie X : prochaine pandémie meurtrière ?

C’est lors de la réunion annuelle de l’Organisation Mondiale de la Santé que des spécialistes internationaux ont choisi d’inscrire la Maladie X à la liste des maladies les plus potentiellement dangereuses.

Être prêt à toute éventualité

Cette pathologie dont la nature et les symptômes sont encore inconnus a été imaginée afin de se préparer davantage à la prochaine pandémie mondiale. En effet, d’après John-Arme Rottingen, un conseiller norvégien à l’OMS :

L’histoire démontre que la prochaine grande pandémie sera quelque chose qu’on n’a jamais vu avant.

En imaginant cette hypothétique Maladie X, les scientifiques de l’OMS souhaitent mieux se préparer face à une épidémie mondiale en mettant en place à l’avance des structures de détection et de traitement plus efficaces. En effet, selon John-Arme Rottingen :

Nous voulons être sûrs d’être prêt à toute éventualité. Nous voulons créer des systèmes “prêts à l’emploi” qui s’adapteraient à n’importe quels types de maladies et qui nous permettraient de créer des contre-mesures le plus rapidement possible.

Et les exemples abondent par le passé de pandémies imprévisibles ayant tué jusqu’à des millions de personnes. Ainsi, l’épidémie liée au virus Ebola a coûté la vie à plus de 11 000 personnes en Afrique de l’ouest. L’OMS espère pouvoir désormais agir beaucoup plus rapidement pour épargner à des milliers de personne d’une mort lente et douloureuse.