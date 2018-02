Du jambon contaminé à la listeria dans plusieurs grandes enseignes françaises

Si vous avez acheté du jambon récemment chez Carrefour, Auchan, Casino ou Monoprix, ramener le produit au magasin pourrait être à l’ordre du jour. De nombreux lots sont e effet rappelés après des cas de contamination au listeria.

Beaucoup de références touchées

Selon 60 millions de consommateurs, ce sont pas moins d’une quinzaine de références qui ont été touchées par cette bactérie. Vous pouvez en retrouver la liste ci-dessous. Le plus simple à faire est de le ramener tout de suite là où vous l’avez acheté. Si vous ou vos proches en avez déjà consommé, tout dépend de vos symptômes. Si vous expérimentez de la fièvre avec ou sans maux de tête, il faut mieux consulter votre médecin traitant au plus vite en lui expliquant la situation. Une attention particulière doit être portée aux femmes enceintes, aux personnes immuno-déprimées et aux personnes âgées. Les cas les plus sérieux peuvent être touchés par la listeriose. Il s’agit d’une infection qui peut avoir des conséquences très graves sur votre santé.

Jambon supérieur de la marque Casino

Jambon supérieur avec couenne 6 tranches Casino

• Poids : 240 g

• Code-barres : 3222475425387

• DLC : toutes les dates jusqu’au 26 février 2018 inclus

Jambon supérieur avec couenne 8 tranches Casino

• Poids : 320 g

• Code-barres : 3222475425462

Jambon supérieur découenné dégraissé 8 tranches Casino

• Poids : 320 g

• Code-barres : 3222475403354

• DLC : toutes les dates jusqu’au 26 février 2018 inclus

Jambon supérieur découenné dégraissé fines tranches 4 tranches Casino

• Poids : 120 g

• Code-barres : 3222472627630

• DLC : toutes les dates jusqu’au 26 février 2018 inclus

Jambon supérieur découenné dégraissé braisé 4 tranches Casino

• Poids : 160 g

• Code-barres : 3 350 033 149 311

• DLC : toutes les dates jusqu’au 26 février 2018 inclus

Jambon supérieur sans couenne des marques Carrefour et Grand Jury

Jambon supérieur sans couenne 2 tranches Grand Jury

• Poids : 80 g

• Code-barres : 3560070787104

• DLC : 20/02/2018 / Lot : 52525 1 016

• DLC : 21/02/2018/ Lot : 52525 1 017

• DLC : 27/02/2018 / Lot : 03349 1 023

• Code emballeur : FR 95.280.001.CE

Jambon supérieur sans couenne 4 tranches Grand Jury

• Poids : 160 g

• Code-barres : 3 560 070 787 135

• DLC : 20/02/2018 / Lot : 52525 1 016

• DLC : 21/02/2018 / Lot : 52525 1 017

• DLC : 27/02/2018 / Lot : 03349 1 023

• DLC : 02/03/2018 / Lot : 03349 1 026

• Code emballeur : FR 95.280.001.CE

Jambon supérieur sans couenne 4 tranches tranché fin Carrefour

• Poids : 120 g

• Code-barres : 3 560 070 708 031

• DLC : 22/02/2018 / Lot : 52525 1 018

• DLC : 27/02/2018 / Lot : 52523 1 023

• Code emballeur : FR 95.280.001.CE

Jambon supérieur Monoprix

Jambon supérieur avec couenne 2 tranches Monoprix

• Poids : 80 g

• Code-barres : 3 350 033 131 538

• DLC : toutes les dates jusqu’au 26 février 2018 inclus

• Estampille sanitaire : FR 32829324334

Jambon supérieur avec couenne 4 tranches Monoprix

• Poids : 160 g

• Code-barres : 3 350 033 131 644

• DLC : toutes les dates jusqu’au 26 février 2018 inclus

• Estampille sanitaire : FR 32829324334

Jambon supérieur découenné dégraissé 4 tranches Monoprix

• Poids : 160 g

• Code-barres : 3 350 033 131 460

• DLC : toutes les dates jusqu’au 26 février 2018 inclus

• Estampille sanitaire : FR 32829324334

Jambon supérieur découenné dégraissé 6 tranches Monoprix

• Poids : 160 g

• Code-barres : 3 350 033 131 507

• DLC : toutes les dates jusqu’au 26 février 2018 inclus

• Estampille sanitaire : FR 32829324334

Jambon supérieur découenné dégraissé 2 tranches Monoprix

• Poids : 80 g

• Code-barres : 3 350 033 131 415

• DLC : toutes les dates jusqu’au 26 février 2018 inclus

• Estampille sanitaire : FR 32829324334

Jambon supérieur découenné dégraissé 4 tranches fines Monoprix

• Poids : 120 g

• Code-barres : 3 350 033 149 311

• DLC : toutes les dates jusqu’au 26 février 2018 inclus

• Estampille sanitaire : FR 32829324334

Jambon supérieur avec couenne / Marque : Le Foué / Distributeur : Auchan notamment

Numéros de lots et dates limites de consommation :

• 02236 1 017 – DLC : 09/02/2018

• 02236 1 023 – DLC : 15/02/2018

Code-barres : 3 177 340 016 378

Conditionnement : barquette de 220 g