La Grèce va prochainement autoriser l’usage du cannabis médical

Aux Etats-Unis, le cannabis médical est autorisé dans plusieurs états. Une dizaine des pays de l’Union européenne l’ont également autorisé. La Grèce va prochainement présenter un amendement du même type au Parlement.

Qu’est-ce que le cannabis médical ?

Le cannabis médical est prescrit et recommandé pour traiter certaines douleurs chroniques liées à des maladies telles que la sclérose en plaques ou bien contre les nausées ou d’un manque d’appétit dû au sida ou à un cancer… Cet usage nécessite soit une ordonnance, soit une confirmation de diagnostic médical.



En ce qui concerne la Grèce, cela devrait permettre de « définir le cadre législatif pour la culture et la fabrication de produits pharmaceutiques à base de cannabis ».

Le cannabis médical, une histoire de gros sous ?

Même si on reconnaît les vertus du cannabis médical, le ministre adjoint au développement agricole, Yannis Tsironis, admet également que le cannabis médical ouvrira la voie aux investisseurs grecs et étrangers. Plutôt intéressant lorsqu’on connaît l’état économique du pays.

Dans quelques semaines, un amendement sera présenté au Parlement pour définir le cadre législatif de la culture et de la fabrication des produits pharmaceutiques à la base de cannabis médical, ce qui ouvrira la voie à des investissements grecs et étrangers

Le chiffre d’affaires qui pourrait être généré par ces investissements “est estimé entre 1,5 et 2 milliards d’euros”, a-t-il précisé. Il indique également que des entreprises grecques mais aussi israéliennes et canadiennes étaient intéressées. Selon le gouvernement et des experts, le climat de la Grèce est très favorable à la culture du cannabis à des fins médicales. Y’a plus que…