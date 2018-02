«DoubleDickDude» : l’homme au double pénis se dévoile

Un homme se faisant appeler « DoubleDickDude » sur le réseau social Reddit a posté une photo de lui et de son double pénis.

Une malformation

DoubleDickDude est né avec deux pénis et il compte bien le montrer à tout le monde. Ainsi, en 2014, DDD a posté quelques photos de son étonnante anatomie sur le réseau social Reddit. Si la photo a pu être retouchée à l’époque, la duplication totale ou partielle du pénis existe bel et bien.

Cette malformation s’appelle diphallia. Elle touche une personne sur cinq millions et à l’inverse de l’auteur de la photo, le double pénis n’est pas toujours symétrique. Il peut parfois s’agir de deux glands sur un pénis sans anomalie. L’homme peut aussi présenter un urètre dans chaque verge ou aucun urètre, un scrotum normal ou dédoublé, selon Medisite.fr.

Une vie sexuelle épanouie

DoubleDickDude ne s’est pas contenté de poster que des photos. En effet, il a également publié une autobiographie. Intitulé Double Header: My Life with Two Penises, l’ouvrage lui permet de faire le point sur sa vie. Il y explique qu’il a la chance de vivre une sexualité épanouie grâce à ses deux pénis. D’ailleurs, il n’hésite pas à expliquer en détail ses pratiques sexuelles :

Les deux pénis sont 100% fonctionnels, ce n’est pas génétique, je suis bisexuel et j’ai des relations avec des hommes et des femmes. La plupart du temps les filles sont nerveuses et parfois elles changent d’avis au dernier moment. Les mecs eux ne changent jamais d’avis, ils veulent toujours y aller même s’ils sont un peu effrayés.

AVERTISSEMENT : les photos suivantes pourraient choquer certains utilisateurs. Cliquez ici et ici pour voir les images postées par l’homme aux deux pénis.