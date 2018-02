D’ici 2022, tous les œufs vendus devront être issus de poules élevées en plein air

Cette promesse de campagne sera bel et bien honorée.

L’interdiction des élevages en batterie a été officialisée par le ministre de l’Agriculture Stéphane Travert. Elle sera effective en 2022 et concernera les “oeufs coquilles”.

Une promesse de campagne tenue

Emmanuel Macron avait formulé cette promesse en février 2017, lors de la campagne présidentielle. C’est face à l’association WWF qu’il avait déclaré :

Je prends notamment l’engagement qu’il soit interdit d’ici 2022 de vendre des œufs pondus par des poules élevées en batterie.

Le ministre de l’Agriculture Stéphane Travert a confirmé que le président tiendrait cette promesse lors de son passage au “Grand rendez-vous” sur Europe 1. Il a en effet affirmé :

En 2022, les ‘œufs coquilles’ seront issus d’élevage de plein air et plus d’élevage en cage. C’est un engagement de campagne, il sera tenu.

Toutefois, cet engagement ne s’appliquera pas aux produits transformés utilisant des oeufs. En effet, toujours d’après le ministre de l’Agriculture, “la filière française se porte bien, petit à petit il y a moins d’élevage en batterie mais il n’est pas possible d’interdire tous les élevages en batterie.”

De grandes enseignes ont déjà devancé le gouvernement dans ces mesures, puisqu’une marque comme Monoprix ne vend déjà plus d’oeufs de poules issus d’élevages en batterie depuis 2016. Carrefour et Auchan suivront ensuite en 2020 et 2025 respectivement.