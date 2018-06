De la crème solaire périmée, mieux que pas de crème du tout ?

Les vacances approchent à grands pas et vous vous posez cette sempiternelle question. Mon tube de crème solaire de l’année dernière est-il toujours efficace ? Cette année, vous saurez quoi faire !

Le soleil commence à poindre le bout de son nez, vos vacances sont bookées, et vous avez hâte de vous dorer la pilule sur une plage de sable fin.

Vous préparez votre valise, et bien entendu, vous ne faites pas l’impasse sur ce must-have estival qu’est la crème solaire ! Sauf qu’en attrapant votre tube au fond d’un placard trop haut, vous vous apercevez qu’elle est périmée depuis plusieurs mois.

Là vient la fatidique question… Devez-vous l’utiliser quand même?

Vous savez que la crème solaire protège votre peau, et c’est déjà pas mal. Mais faisons un petit tour du côté de la science, et plus précisément de la dermato, afin de solutionner cette énigme jamais résolue.

Conditions de conservation et date de péremption

En fait, la crème contient des ingrédients actifs qui absorbent ou réfléchissent les rayons ultraviolets (UV), tels que l’oxyde de zinc ou le dioxyde de titane. Ces produits dits «à large spectre» agissent en bloquant deux types de rayons UV potentiellement nocifs : les rayons UVA et UVB, explique la Melanoma Research Foundation.

La plupart des écrans solaires resteront efficaces jusqu’à trois ans après l’ouverture de la crème. Cependant, le stockage dans des endroits chauds ou l’exposition à l’humidité peuvent dégrader les composantes d’un écran solaire et réduire son efficacité avant même qu’il ne soit “officiellement” expiré, a déclaré le Dr Lauren Ploch, dermatologue, à Live Science dans un courriel.

Tout ingrédient contenu dans un produit de soins personnels – même les produits inactifs, comme les émulsifiants et les conservateurs – peut se dégrader au fil du temps.

a expliqué le docteur Ploch.

Cette dégradation est souvent accélérée par des conditions de stockage non optimales, donc stocker de la crème solaire dans une voiture chaude peut la rendre inefficace avant même sa date d’expiration.

Un écran solaire périmé peut se révéler moins efficace pour bloquer les rayons UV, augmentant la probabilité de coups de soleil et accroissant le risque de cancer de la peau. Mais les crèmes épaisses, qui offrent généralement une meilleure couverture et une meilleure protection contre le soleil que les gels ou les sprays, peuvent encore fournir un bouclier entre la peau et le soleil, même si l’écran solaire est expiré, a ajouté la spécialiste.

L’écran solaire expiré est souvent mieux que pas de crème solaire, surtout si l’ingrédient actif est l’oxyde de zinc ou le dioxyde de titane.

Cependant, les écrans solaires peuvent différer considérablement dans leur composition en ingrédients actifs et inactifs, et le mode de stockage de la crème solaire est une variable encore plus importante. Par conséquent, il est impossible de dire avec certitude l’efficacité d’un tube de crème solaire expiré. Les consommateurs sont donc encouragés à acheter une nouvelle crème chaque année.

Je recommande d’emprunter de l’écran solaire à quelqu’un d’autre sur la plage ou d’aller dans un magasin voisin pour aller en acheter. Même les boutiques des stations-service proposent maintenant des crèmes solaires à la vente.

a informé le docteur Ploch.

Si par un jeu de circonstances malheureuses, vous vous trouvez sans écran solaire, nous recommandons de bien couvrir votre peau. Certains tissus permettent de limiter voire d’éliminer les effets néfastes du soleil. Il existe une classification des vêtements selon leur résistance aux UV.

Néanmoins, même un tissu traité ne fournit pas une protection à 100%, il est donc important de porter à la fois un écran solaire et des vêtements de protection contre le soleil. Ceci étant dit, bonnes vacances !