Ces 10 aliments ne doivent surtout pas être mis au micro-onde

Le micro-onde est souvent le meilleur ami des sous-doués de la cuisine. Utile en toutes circonstances, il permet de réchauffer la plupart des aliments en un rien de temps, en utilisant beaucoup moins d’énergie que le four ou la plaque de cuisson. Et contrairement à une croyance répandue, il ne présente aucun danger en tant que tel. Toutefois, certains produits ne doivent pas être réchauffés au micro-onde, pour des raisons diverses.

Les fromages bleus

Les fromages comme le Roquefort, le gorgonzola ou le bleu d’Auvergne sont composés de lait et de champignons. Or, ces derniers chauffent beaucoup plus vite que le lait et ont tendance à se liquéfier en dégageant une odeur très forte lorsqu’on les passe au micro-ondes. Pour ce qui est des autres types de fromage, il faut savoir qu’en les chauffant de cette manière, vous obtiendrez une texture plus caoutchouteuse et mon onctueuse qu’au four traditionnel.

La sauce tomate

Gare aux éclaboussures ! En effet, le micro-onde est connu pour interagir de façon explosive avec la sauce tomate en faisant chauffer ses molécules jusqu’au point où une petite déflagration finit par survenir. Il faut donc veiller à bien recouvrir votre plat à la sauce d’un couvercle pour ne pas tapisser votre micro-onde.

Le plastique

Les ustensiles en plastique ne font pas bon ménage avec votre four à micro-onde. En effet, celui-ci à tendance à fondre et à dégager certaines molécules toxiques qui se mêlent ensuite aux aliments lorsqu’il est chauffé à haute puissance. Certaines barquettes de supermarché en plastique spécial font toutefois exception à la règle, sous réserve qu’y figure un logo dédié.

Les oeufs

De la même manière que les fruits et légumes, les oeufs risquent d’exploser si vous les passez au micro-onde. En effet, le blanc à l’intérieur de la coquille va chauffer beaucoup plus vite que cette dernière et provoquer sa destruction très rapidement. En revanche, vous souhaitez réchauffer une omelette, il n’y aura aucun souci !

Les fruits et légumes avec la peau

Les fruits et légumes dont la peau renferment l’intégralité de la chair, comme le raisin, la tomate ou encore le maïs, ne doivent pas être mis au micro-onde. En effet, celui-ci va chauffer les molécules présentent à l’intérieur au point de les faire exploser rapidement. Pour éviter de transformer votre appareil en détonateur, veillez donc à inciser vos fruits ou légumes avant de les enfourner.

Les coquillages

Les coquillages connaîtront le même sort que les fruits, les légumes et les oeufs si vous les mettez au micro-onde. Si vous les débarrassez de leur coquille, le résultat ne sera pas bien meilleur. En effet, la cuisson au micro-onde rendra la chair de vos moules et autres palourdes caoutchouteuse et elles perdront une part importante de leur saveur. A éviter donc !

Les biberons

Réchauffer un biberon au micro-onde est néfaste pour 2 raisons : d’abord parce que le risque d’explosion est important (et les fabricants mettent souvent en garde les parents à ce sujet sur la notice de la plupart des biberons), ensuite parce que le liquide risque de ne pas être chauffé de façon homogène et pourrait ainsi occasionner des brûlures. Evitons de faire mal au bébé !

Les frites

Certaines marques proposent des paquets de frite spécialement conçus pour être chauffés au micro-onde. Mais mise à part cette exception, il est déconseillé de mettre ses frites au micro-onde, sous peine de récupérer un produit mou et sans saveur.

La viande rouge

Le four à micro-onde va chauffer certains morceaux de la viande plus vite que d’autres, comme le muscle par rapport au gras. Le résultat obtenu sera donc caoutchouteux et désagréable en bouche. Si vous ne pouvez pas faire autrement, découper votre viande en petits morceaux et faites les cuire à très basse température pour un temps limité.

Le piment

Lorsque l’on chauffe le piment au micro-onde, on prend le risque de répandre la substance piquante et irritante qui se trouve à l’intérieur. Plus le piment est fort, plus le risque de brûlure est important !