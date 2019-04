Autisme : le plan autisme du gouvernement déjà critiqué

Sophie Cluzel, compte bien intensifier le diagnostic précoce des enfants autistes entre 0 et 6 ans.

Le but est d’améliorer la scolarisation des enfants autistes. La prise en charge des enfants autistes est un vrai débat en France. Une approche au cas par cas avec des méthodes éducatives adaptées sont de rigueur aujourd’hui. Il n’est plus question d’aborder les personnes souffrant de TSA avec une approche psychiatrique comme cela a pu être le cas, il y’a de nombreuses années.

#Autisme D’ici fin 2019, les familles d’un enfant de 0 à 6 ans n’auront rien à débourser pour ces bilans et interventions d’un psychomotricien, ergothérapeute, psychologue. L’idée: agir le plus tôt possible. https://t.co/FAOsvube9j @ledauphine #LesDNA #LeProgrès @lestrepublicain

— Sophie Cluzel (@s_cluzel) April 1, 2019