Attention, le grand froid peut fatiguer votre cœur

C’est un épisode glacial qui a gagné la France ce dimanche. Or, il faut savoir que ce n’est pas le moment de faire un effort soutenu car votre cœur est sollicité en cas de grand froid.

Les cardiologues ont lancé l’alerte, s’adressant plus spécifiquement à ceux qui sont cardiaques. En effet, chaque réduction de température de 1°C est associée à une augmentation de 2% du risque d’infarctus du myocarde. Autant vous dire que les risques sont donc largement accrue avec l’épisode glacial qui traverse actuellement la France !

Des efforts qui fatiguent le cœur

Le corps doit en effet faire un effort pour maintenir sa température. Le cœur travaille donc davantage, la consommation d’oxygène augmente… c’est donc très fatigant. Sans compter que respirer de l’air glacial provoque des spasmes artériels.

Il faut également savoir que le stress associé à la cigarette et au grand froid augmente les risques d’infarctus de façon conséquente. Durant cet épisode de grand froid, il est donc conseillé de vous ménager, et d’être attentif aux symptômes. Ainsi, en cas de sensation d’oppression, d’essoufflement ou en cas de douleurs thoraciques, n’hésitez pas à consulter un médecin dans les plus brefs délais.