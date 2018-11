Rugby: Andy Farrell remplacera Joe Schmidt comme sélectionneur après le Mondial-2019 (Fédération)

Le néo-zélandais Joe Schmidt, élu meilleur coach de l’année, sera remplacé à la tête du XV d’Irlande par Andy Farrell après la Coupe du monde 2019 au Japon, a annoncé lundi la Fédération irlandaise (IRFU).

Joe Schmidt, âgé de 53 ans, a pris les commandes de la sélection irlandaise en 2013 et sous sa direction le XV du Trèfle est devenu la 2e sélection mondiale derrière la Nouvelle-Zélande, a remporté trois Tournois des Six nations, dont un Grand Chelem en 2018, et deux victoires historiques contre les All Blacks, la dernière le 17 novembre (16-9), pour la première fois sur le sol irlandais.