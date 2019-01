Religion : L’augmentation alarmante du nombre de chrétiens tués dans le monde

C’est un constat alarmant qui a été partagé par ONG Portes ouvertes. L’ONG internationale chrétienne évangélique qui soutient les chrétiens persécutés depuis 1976, a publié un communiqué de presse stupéfiant. Celui-ci démontre une « augmentation inquiétante de la persécution » envers les chrétiens (catholiques, orthodoxes, protestants, baptistes, évangéliques, pentecôtistes, chrétiens expatriés, convertis).

D’après leur « Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2019 », plus de 245 millions de chrétiens seraient fortement persécutés (contre 215 millions pour l’index 2018). Cela représenterait un chrétien sur neuf. Dans le détail, 4 305 chrétiens auraient été tués, 3 150 détenus et 1 847 églises prises pour cible.

Le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi a augmenté de 40% et le nombre d’églises ciblées (vandalisées, fermées…) a plus que doublé entre l’index 2018 et l’index 2019.