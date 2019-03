Portugal : hausse inquiétante des violences conjugales

Les violences conjugales et féminicides sont en forte hausse au Portugal mais pas que, en France, les cas de féminicides ou de violences conjugales sont en augmentation ( +22% en 2018). Julie Droui a été tuée par son ex compagnon, elle est la trentième victime morte sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon depuis le depuis de l’année 2019. Un triste bilan.

C’est un constat alarmant, une enquête récemment publiée met en évidence l’augmentation de la violence conjugale au Portugal. Depuis le 1er janvier 2019, onze portugaises ont été tuées par leur conjoint ou ex conjoint.

La violence conjugale fait de plus en plus de victimes au #Portugal . Depuis le début de l'année, onze femmes ont été tuées par leurs conjoints, un phénomène qui prend de l'ampleur, s'émeut la presse nationale https://t.co/Oo2SubN6n3

C’est le rapport du Grevio (Groupe d’Experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique) qui a révélé que les condamnations sont encore trop peu nombreuses dans le pays. Pour Ilda Afonso, présidente de l’association pour les victimes “P’ra Ti””, la justice portugaise ne prend pas au sérieux la violence conjugale.

Il y a plusieurs raisons à cela. La société notamment qui voit encore de manière inégale le rôle des hommes et des femmes. Mais aussi, et nous le pointons du doigt constamment, le fait que la justice portugaise ne prend pas au sérieux la violence conjugale. Elle minimise la gravité des crimes, excuse l’agresseur et trouve des défauts aux victimes

Au Portugal, trois femmes sur cinq sont, ou ont été victimes de violences domestiques. Dans d’autres pays européens, comme la France ou l’Allemagne, les chiffres sont bien inférieurs à ceux-ci. Il existe aussi d’autres endroits où la situation est pire que chez nous. Tout dépend du travail qui a été fait dans chaque pays pour lutter contre le problème