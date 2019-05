“Trump doit partir” : dix millions de signatures demandent la destitution de Donald Trump

« Trump doit partir » tel est le slogan de Rashida Tlaib et Al Green, deux élus de la Chambre des représentants. Avec eux, plusieurs représentants d’associations comme MoveOn et Women’s March. Leur objectif ? Demander la destitution du président républicain Donald Trump. Pour cela, ils ont présenté des pétitions rassemblant, au total, plus de dix millions de signatures.

Ce jeudi 9 mai, à Washington, des parlementaires démocrates et plusieurs organisations progressistes ont ramené une clé USB un peu spéciale. Dans celle-ci, plus de dix millions de signatures demandent au Congrès qu’il lance une procédure de destitution contre Donald Trump.

Campés devant le Capitole, siège du Congrès, les deux élus de la Chambre des représentants, Rashida Tlaib et Al Green, ont expliqué leurs motivations.

10 million people have signed a petition urging Congress to impeach President Trump. 10 million reasons to impeach. History will be our judge. #Impeachment pic.twitter.com/o57fY22rKa

Dès mars 2019, Rashida Tlaib avait introduit une résolution appelant la commission judiciaire à enquêter pour déterminer si le président avait commis des faits justifiant l’ouverture d’une procédure de destitution.

This is how we do it. This is a movement to take back our country.

10 million people want to protect our democracy.

10 million people want us to uphold the U.S. Constitution.

10 million people are demanding we hold individual 1 accountable to the rule of law. #TimetoImpeach https://t.co/jUAgjpnFMm

— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) May 9, 2019