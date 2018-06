Travert et Hulot créent une “task force” pour sortir du glyphosate en 3 ans

“Nous allons missionner une “task force” pilotée par les deux ministères, avec l’appui de l’Inra (recherche agronomique), de l’Acta (instituts techniques) et de l’Apca (chambres d’agriculture) avec un compte rendu trimestriel”, a indiqué M. Travert. Celui-ci s’est réjoui “qu’avec Nicolas, nous ayons mené une très bonne réunion avec l’ensemble des acteurs”, lors d’un point presse à Paris.

La démarche de progrès doit s’appliquer partout et à tous et même si, selon les modes de production, chacun ne part pas du même endroit, nous allons maintenant dans la même direction, et ce n’est pas qu’une formule, avec cet objectif de sortie en trois ans.