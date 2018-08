Tracts Hollande 2022 : L’ancien président dans la course à la présidentielle ?

Selon le Journal du Dimanche, dans son édition de samedi 11 août, un groupe de jeunes élus locaux progressistes diffuse un tract vantant le bilan du quinquennat de Français Hollande. En outre, il sous-entend que l’ancien président de la République pourrait être candidat dans cinq ans.

L’histoire n’est pas terminée

Qui est donc à l’origine de ce tract Hollande 2022 que certains Français se sont vu remettre sur les marchés du Puy-de-Dôme, de Marseille ou de Montreuil ? Le JDD a détaillé les « secrets » de cette initiative de jeunes élus locaux de gauche. Ainsi, on apprend qu’ils sont réunis sous le nom du groupe Inventons demain.

Côté recto, le tract reprend une photo de campagne de François Hollande et un slogan laissant penser qu’il se présentera dans quatre ans. Côté verso, le prospectus pose des questions rhétoriques :

Qui a tenu face aux attentats ? Qui a rétabli les comptes publics ? Et qui a inversé la courbe du chômage ?

Et enfin, une phrase pleine de promesses :

L’histoire n’est pas terminée.

Pour le JDD, l’objectif est bien de tester la popularité de François Hollande auprès des marchés. Tout en misant sur sa réhabilitation un an après son départ de l’Élysée. Or, selon l’un des animateurs du groupe, l’accueil serait « beaucoup moins hostile qu’au moment des législatives ». Ainsi, « bienveillance », « indulgence » et « décrispation » seraient au rendez-vous.

Alors, François Hollande est-il de retour ?

Dans l’entourage de l’ancien président de la République, on a assuré au JDD François Hollande aurait appris l’existence de ces tracts uniquement grâce à une brève du Point, fin juillet. A l’unanimité, l’ancien président socialiste ne serait pas à l’initiative du projet. Cependant, force est de constater que l’ancien chef d’Etat a multiplié les signes d’envie de revenir sur la scène politique. Aussi bien à l’occasion de ses nombreuses critiques à l’encontre de la politique d’Emmanuel Macron qu’avec la sortie de son livre, Les Leçons du pouvoir. Même sa compagne, l’actrice Julie Gayet, a assuré dans les colonnes du Parisien, que « beaucoup de gens espèrent son retour ».

Enfin, du côté du collectif Inventons demain, l’animateur du groupe évoque des « contacts indirects ». Il a déjà annoncé que les conclusions de l’étude seront remises à l’ancien pensionnaire de l’Elysée en octobre prochain.