Un site de rencontre pour les anti Trump !

Il y en aura désormais pour tous les goûts. Aux Etats-Unis, que vous soyez pro ou anti Donald Trump, un site web de rencontre existe désormais pour vous !

Ouvert à tout le monde

On vous en a parlé il y a quelques semaines. Le site “Trump.Dating” permet aux fans de Donald Trump de faire des rencontres amoureuses entre eux. Mais, celui-ci n’était pas vraiment du genre inclusif. Il est ainsi réservé aux hommes et femmes hétérosexuels en plus d’être fans du président américain. Le site faisait même sa page d’accueil avec un homme portant une casquette ornée du fameux MAGA (Make America Great Again). Un homme par ailleurs condamné pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure selon nos confrères du SF Gate.

Bonne nouvelle, les opposants ont désormais un site pour eux aussi. Baptisé “NeverTrump.Dating”, ce nouveau site est destiné à ceux qui veulent “échapper au Trumpisme avec un partenaire éclairé”. Le site lancé par une start-up orientée politiquement devrait permettre de ratisser plus largement. A plus forte raison alors qu’il accepte les personnes gays ou bisexuelles. Dans un communiqué, le site explique :