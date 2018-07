Sicile : les 450 migrants ont débarqué

Ces 450 migrants sont originaires de Zouara, ville portuaire de Lybie. C’est dans les eaux internationales, le vendredi 13 juillet, que l’on a vu, pour la première fois, leur bateau en bois en partance pour l’Italie.

Les 450 migrants se dirigeaient vers le sud de la Sicile. Mais repérés, ils furent repartis samedi dans la matinée au sein de deux navires militaires. Toutefois, Matteo Salvini, le ministre de l’Intérieur italien, ne voulait pas d’eux sur son territoire.

Il a par conséquent refusé de les laisser débarquer. Le politicien d’extrême-droite (Ligue du Nord) exigeait ainsi qu’on les renvoie vers leur lieu de provenance, Malte ; ou mieux selon lui, vers la Lybie d’où ils étaient partis.

Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano NON PUÒ e NON DEVE arrivare.

Abbiamo già dato, ci siamo capiti?😉 pic.twitter.com/HmpA8x7rPY

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 13, 2018