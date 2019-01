Shutdown : Donald Trump offre un McDo à ses invités à la Maison-Blanche

Le lundi dernier, Donald Trump a reçu les Clemson Tigers à la Maison-Blanche. Ces derniers sont les vainqueurs des playoffs du football américain universitaire. Cependant, « shutdown » oblige, le président a littéralement mis les petits plats dans les grands… ou plus précisément, des burgers, pizzas, frites et autres nourritures de fast-food. Elles ont, en effet, rempli les plats en argent de la résidence présidentielle.

Earlier this evening, President @realDonaldTrump treated the Clemson Tigers football team to dinner in the State Dining Room! #ALLIN pic.twitter.com/P5JAo6yzfR

— The White House (@WhiteHouse) January 15, 2019