Selon Danièle Obono, les députés ont une indemnité insuffisante pour se loger à Paris

La députée de France Insoumise, Danièle Obono a été l’invité de Jean-Jacques Bourdin. Et le moins que l’on puisse dire est que Mme Obono n’a peur de rien!

Mme Obono se plaint des conditions de logement des députés. Pour elle, ils ne gagnent pas assez d’argent pour se loger dans la capitale. Paris est l’une des villes les plus chères en ce qui concerne le logement. Mais sont-ils vraiment à plaindre ? Oui pour la députée de la France Insoumise. C’est au micro de l’émission de Jean-Jacques Bourdin, qu’elle a tenu à expliquer son point de vue qui est loin de faire l’unanimité.

Lundi 11 juin, Danièle Obono répond à une question de Jean-Jacques Bourdin sur le logement des députés sur Paris.

Pour la député ce problème d’indemnité concerne les députés n’habitant pas à la capitale.

Ce qu’elle oublie de préciser dans son intervention est que depuis le début de l’année, les députés non-parisiens et non-franciliens peuvent se faire rembourser 1.200 euros par mois afin de se loger à Paris. Une jolie somme tout de même et n’oublions pas tous les avantages qu’offre le statut de député.

A savoir que près de 300 députés bénéficient déjà d’une chambre à l’Assemblée nationale ou d’un bureau « avec possibilité de couchage ». Mais Danièle Obono ne lâche rien et à réponse a tout. Elle explique qu’il y a tout de même une différence de budget entre un député parisien et un élu venant d’ailleurs de la France.

Le problème pour les députés qui sont dans les autres régions, c’est que ça fait une charge en plus. Moi je n’en ai pas besoin, j’habite à Paris. Mais s’ils ont une indemnité en plus, c’est peut-être parce que c’est plus difficile et plus cher