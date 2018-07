Ségolène Royal aimerait que davantage de femmes reposent au Panthéon

La panthéonisation de Simone Veil et de son époux Antoine Veil ce dimanche 1er juillet a suscité une vague d’hommages nationale, mais également soulevé quelques questions, notamment en terme de parité. L’ancienne ministre socialiste Ségolène Royal n’a pas manqué de rappeler que Madame Veil est la cinquième femme de l’Histoire à entrer au Panthéon, et que cela est bien peu en comparaison aux 71 hommes « immortels » qu’abrite le monument.

Une remarque que Ségolène Royal a développé lors de l’émission Dimanche en politique, dont elle était l’invitée ce week-end sur France 3. Elle a ajouté que le fait que les femmes soient une minorité à être accueillies au Panthéon n’est « pas normal » et que compte-tenu du nombre de personnalités masculines représentées, il y aurait encore « une marge de progression » avant de pouvoir parler d’égalité en la matière :

Ce n’est pas normal qu’elles soient si peu nombreuses, comme le disait déjà Simone Veil. On pourrait mettre Olympe de Gouges, Louise Michel, Simone de Beauvoir par exemple, c’est-à-dire les femmes dont le combat pour les femmes, contre toutes les formes de discrimination et toutes les formes de subordination, ont été essentielles et cruciales. Mais comme c’était considéré comme un combat subalterne, elles n’ont jamais été reconnues en tant que telles. Il est temps que ce soit le cas.