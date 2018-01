La réponse cinglante de Marlène Schiappa à Catherine Millet qui a “de la compassion pour les frotteurs” du métro

Ce jeudi 11 janvier, Catherine Millet était invitée sur le plateau de Quotidien, sur TMC. L’écrivaine était venue parler de la tribune qu’elle a signé avec un collectif de 100 femmes, dont Ingrid Caven, Catherine Deneuve et Brigitte Lahaie, défendant la “liberté d’importuner”. Toutefois, au lendemain des propos polémiques de Brigitte Lahaie, qui expliquait sur BFM TV que l’on peut jouir pendant un viol, ce sont les propos de Catherine Millet concernant les frotteurs du métro qui ont attiré l’attention.

Interrogée sur les frotteurs du métro, ces hommes qui profitent de la promiscuité des transports en commun pour se masturber et se frotter à des jeunes femmes, l’écrivaine a expliqué selon elle, que ce n’était pas du harcèlement.

Non pour moi ce n’est pas du harcèlement. Je sais que c’est un délit aujourd’hui et pour vous dire les choses, moi j’étais contre cette loi. Le temps où j’avais le même age que vous et où ça m’arrivait, il suffisait que je me retourne. Ça m’est jamais arrivé de gifler un monsieur, mais je lui faisais honte devant tout le monde et puis ça passait, et puis je sortais du métro et j’avais oublié cette affaire, je l’avais complètement oubliée ce n’était pas plus grave que ça.