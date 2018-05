Popularité en légère baisse pour Macron (-1), en hausse pour Philippe (+2)

Selon 46% des personnes interrogĂ©es, M. Macron est “un bon prĂ©sident de la RĂ©publique”. A l’inverse 54% (+1) portent un jugement nĂ©gatif sur son action.

Le Premier ministre progresse pour sa part de deux points Ă 48%, soit un peu moins que ceux (51%, -2) qui jugent nĂ©gativement son action Ă la tĂŞte du gouvernement, selon cette enquĂŞte pour L’Express, La Presse rĂ©gionale et France Inter.

Nicolas Hulot est toujours la personnalitĂ© politique qui suscite le plus d’adhĂ©sion (35%, =), devant Alain JuppĂ© (34%, +2), Jean-Luc MĂ©lenchon, qui effectue une nette progression de six points Ă 29% (effaçant ainsi une baisse de quatre points en avril), et Jean-Yves Le Drian (28%, +2).

EnquĂŞte rĂ©alisĂ©e en ligne les 15 et 16 mai auprès de 1.015 personnes de 18 ans et plus, selon la mĂ©thode des quotas. Marge d’erreur de 1,4 Ă 3,1 points.