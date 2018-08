Popularité en forte baisse (-5) pour Emmanuel Macron

La popularité d’Emmanuel Macron est en forte baisse (-5 points) début août, selon un sondage YouGov réalisé en pleine affaire Benalla, et diffusé jeudi.

Avec 27% de jugements positifs sur son action, le chef de l’Etat est à son plus bas niveau dans ce baromètre depuis son entrée en fonction, et 62% (+3) des Français interrogés jugent désormais négativement son action.

Il perd notamment 18 points en un mois auprès des sympathisants des Républicains (LR), et 4 auprès de ceux du Parti socialiste et des écologistes, selon cette enquête pour le HuffPost et CNews.

Avec 30% de jugements positifs sur son action à la tête du gouvernement, le Premier ministre Edouard Philippe se maintient pour sa part à son niveau du mois précédent. Épargné par les retombées de l’affaire Benalla, il voit sa cote de popularité dépasser au moins momentanément celle du président.

Le jugement sur l’action du gouvernement reste quasiment stable (27%, -1) à un niveau relativement bas. Pour 27% (-4) également, il a une bonne gestion de l’économie, contre 60% (+3) d’un avis contraire.

Le chômage (21%, +3), la “protection sociale” (18%, +2) et l’immigration (14%, -5) restent, selon YouGov, en tête des préoccupations des Français.

Par ailleurs, si les révélations sur l’ex-collaborateur de l’Elysée Alexandre Benalla ont changé la perception que 41% des Français interrogés ont d’Emmanuel Macron (3% en bien, 38% en mal), elles ne l’ont “pas changé du tout” pour 48%.

Pour 37%, il s’agit d’une “affaire d’Etat”, pour 28% d’un fait divers et pour 24% d’une “crise politique”.

Enquête réalisée en ligne du 25 au 26 juillet auprès de 1.017 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d’erreur de 1,4 à 3,1 points.