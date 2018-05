Pain au chocolat vs chocolatine, le débat fait rage à l’assemblée nationale

Vous êtes pro “chocolatine” ou pro “pain au chocolat”? car le sujet est plutôt sensible en ce moment. En effet, des députés des Républicains déposent un amendement pour défendre le mot “chocolatine”. Ambiance…

Un vrai débat à la mesure du combat

Vous devez vous dire que ce débat est inutile car peu importe si on le nomme “chocolatine ” ou “pain au chocolat, cette viennoiserie reste bonne et peu importe le nom. Mais pour certains députés du parti “des Républicains”, le sujet est sérieux voire même très sérieux…. Dix députés du parti de Laurent Wauquiez ont déposé dans le projet de loi Agriculture et alimentation qui est discutée à l’Assemblée nationale depuis le mardi 22 mai de promouvoir le mot “chocolatine”, explique Le Parisien.

Une telle évolution, légère, de la loi, permettra de redonner ses lettres de noblesse à de nombreux produits locaux

expliquent les auteurs de cet amendement.

Le député LR du Lot Aurélien Pradié souligne

Ce sera par exemple le cas d’une viennoiserie dont historiquement le nom a puisé son origine dans la région Gasconne, et qui fait la fierté de tout le sud de la France : la chocolatine.

Il va même jusqu’à expliquer que cet amendement vise à protéger “les expressions populaires qui mettent en valeur des savoir-faire culinaires.”

Sud Ouest vs le reste de la France

Dans le sud ouest on l’appelle “une chocolatine” dans le reste de la France on l’appelle “pain au chocolat”. Alors qui va remporter ce combat ? L’examen de cet amendement aura lieu d’ici le mercredi 30 mai.En attendant, nous devrons patienter bien sagement pour savoir si prochainement , nous devrions appeler cette viennoiserie chocolatine ou pain chocolat ! espérons que les députés ne vont pas débattre sur toutes les différences de nominations selon les régions. C’est à y perdre la tête! Alors êtes vous plutôt “poche””pochon”ou”sac plastique”?