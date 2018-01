Nicolas Hulot n’est plus la personnalité politique préférée des Français – SONDAGE EXCLUSIF

Après avoir dominé le classement pendant des années, l’actuel ministre de la transition écologique et solidaire n’est plus la personnalité préférée français selon ce sondage exclusif.

Flessel le relègue à la deuxième place

Nicolas Hulot est maintenant à la deuxième place du classement, avec un score nul pour la première fois. En d’autres termes, le ministre a reçu autant d’opinions négatives que positives.

En effet, celui-ci avait déclaré le plus gros patrimoine du gouvernement avec une fortune de 7 millions d’euros. Mais ce qui avait choqué, c’est le nombre de voitures et d’engins à moteur possédés par le ministre : 6 voitures, une moto, un scooter et un bateau. C’est beaucoup pour militant écologiste !

C’est sa collègue Laura Flessel qui le remplace désormais au sommet du classement. L’ancienne championne d’escrime bénéficie sûrement des mesures populaires en faveur du sport mises en place par le gouvernement Philippe. En effet, elle a fait adopter en décembre le projet de loi olympique visant à adapter la législation française en vue des JO de 2024. Le texte avait alors été validé en première lecture à l’assemblée.