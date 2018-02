Najat Vallaud-Belkacem : sa reconversion dans le privé

C’est le magazine Challenges qui a annoncé la nouvelle ce jeudi 22 février 2017 : l’ancienne ministre de l’Education nationale a mis sa carrière politique entre parenthèses pour rejoindre l’institut de sondages Ipsos.

Un mouvement généralisé vers le privé

Chez Ipsos, Najat Vallaud-Belkacem sera directrice générale déléguée des études internationales et de l’innovation. Elle sera ainsi chargée de développer de nouveaux outils de mesure de l’opinion afin d’avoir un rendu en temps réel de celle-ci. Cette nouvelle branche d’activité occupe une place stratégique dans la diversification du groupe.

Mais Najat Vallaud-Belkacem n’est pas la seule ancienne responsable politique à se recycler dans le privé. En effet, nous vous annoncions au début du mois que Nathalie Kosciusko-Morizet avait rejoint la société de conseil Cap Gemini à un poste stratégique à New York. Nicolas Sarkozy a quant à lui rejoint le conseil d’administration d’AccorHotels, tandis que son ancien rival François Fillon s’est reconverti dans la finance.

Avant Najat Vallaud-Belkacem, Arnaud Montebourg a également suspendu sa carrière politique pour créer une holding nommé “Les Équipes du made in France” afin de soutenir le développement d’entreprises françaises dans le domaine de l’écologie. Il a ainsi fondé 2 sociétés produisant du miel et des amandes bio made in France.