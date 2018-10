Mélenchon fait son mea culpa pour s’être moqué de l’accent d’une journaliste

Le vendredi 19 octobre 2018, Mélenchon a tenu une conférence de presse au siège du mouvement antilibéral. Il a dénoncé l’existence d’une « offensive politique » de la « Macronie » et s’est particulièrement insurgé contre les médias. Mélenchon accuse effectivement ces derniers d’ « essayer de faire trébucher peut-être même tomber la France insoumise ».

Jean-Luc Mélenchon a tenu à mettre les choses au clair avec la presse. Il a assuré « l’honnêteté » et la « sincérité » de ses comptes de campagne. Particulièrement, il a défendu Sophia Chikirou, son ancienne directrice de la communication que la presse a présentée comme « un bouc émissaire ». D’ailleurs, la justice avait entendu cette responsable au cours de la même journée.

Si le député des Bouches-du-Rhône n’a pas épargné toute la presse, il a été particulièrement dur envers la cellule de Radio France. Celle-ci a effectivement dévoilé une enquête concernant des soupçons de surfacturation.

Au terme de cette conférence de presse, Mélenchon a menacé d’intenter des poursuites judiciaires à l’endroit des médias qui reprennent ces affirmations.

Je croyais qu’elle se moquait de moi parce qu’elle avait pris un accent marseillais et que je suis élu de Marseille et je lui ai répondu en imitant l’accent. J’ignorais qu’elle l’était elle-même et que c’est son accent. Ce qui nous vaut séance tenante toutes sortes d’enquêtes sur les accents et même une proposition de loi contre la glottophobie. Tout ça est ridicule. Il faut maintenant faire baisser le niveau de violence qui existe dans cette affaire.