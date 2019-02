Marine le Pen : son hommage à Ilan Halimi à Bagneux

Ce mardi 19 février, un rassemblement organisé par la parti socialiste a eu lieu place de la République à Paris pour dénoncer les actes antisémites en France. Quasiment tous les partis politiques ont été conviés mis à part le Rassemblement National qui a tenu à rendre hommage à Ilan Halimi, jeune juif de 23 ans qui avait été séquestré à Bagneux en 2006 par le « gang des Barbares ».

Les actes antisémites en France ne cessent de croître, une réelle préoccupation pour la population juive de France notamment. Les arbres sciés en hommage à Ilan Halimi, des croix gammées dessinées sur le portrait de Simone Veil, des églises vandalisées, des tombes profanées. Dernièrement, c’est le philosophe, Alain Finkelkraut, qui a été victimes d’injures à caractère antisémite samedi 16 février, en marge d’un énième rassemblement des gilets Jaunes. Des actes intolérables qui doivent cesser.

Pour cela, un rassemblement a eu lieu ce mardi 19 février à Paris pour dénoncer ces faits d’une lâcheté incroyable.

La présidente du Rassemblement National a tenu à rendre un hommage séparé à Ilan Halimi le jour où étaient organisés plusieurs rassemblement en France contre l’antisémitisme. Aux côtés de Marine le Pen, étaient présents à Bagneux les députés Sébastien Chenu, Ludovic Pajot et Bruno Bilde, ainsi que la tête de liste du RN pour les élections européennes Jordan Bardella. Les députés portaient une écharpe tricolore.

Nous rendons ce soir hommage aux victimes de l’antisémitisme, et exprimons à cette occasion notre solidarité avec tous nos compatriotes juifs qui ne veulent plus vivre dans la crainte. MLP pic.twitter.com/jNf3ZClu5W

La présidente du RN a également fait part de son soutien à Alain Finkelkraut en lui adressant une lettre ouverte.

✍🏻 « Le combat que vous menez est le nôtre, et nous nous effarons avec vous de voir l’identité de jeunes immigrés se constituer dans la haine des juifs et de la France. »

Marine Le Pen tente de dédiaboliser son parti d’extrême droite en multipliant les gestes symboliques envers les populations visées par ces actes honteux.

Sur la chaîne de télévision israélienne I24News, Marine Le Pen a dénoncé les élus qui “pour des raisons électoralistes, ferment les yeux” sur le “fondamentalisme islamiste”.

📹 "Dans beaucoup d'écoles, on ne peut plus parler de la Shoah, on ne peut plus aborder des pans entiers de notre Histoire, parce que le fondamentalisme islamiste, avec l'aide d'élus locaux, prospère." @i24NEWS_FR pic.twitter.com/wdAOvFaeIq

