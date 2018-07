Marine Le Pen exprime sa “joie profonde” de voir des Bleus “fiers d’être français”

Marine Le Pen aime que l’équipe française de football revendique son amour de la France. Si si certains en doutaient, la présidente du Rassemblement national (RN) le répète à qui veut l’entendre.

Depuis quelques temps, Antoine Griezmann multipliait les sorties patriotiques. Alors qu’il était en conférence de presse à Istra en Russie, un journaliste lui demandait la raison de ces déclarations devenues récurrentes. Nous étions ainsi à deux jours de la finale de la Coupe du Monde opposant la France à la Croatie. La réponse du joueur, quoiqu’un peu répétitive, lorgne alors vers sa redécouverte de la “chance d’être Français”.

Une posture qui a, sans surprise, beaucoup plu à la fille de Jean-Marie Le Pen. Elle qui, en 2010, estimait que l’Équipe de France, dans sa mixité et les valeurs qu’elle croyait y voir, ne représentait pas la France. Par conséquent, le 13 juillet, la veille de la fête nationale, Marine Le Pen s’est empressée de partager sur Twitter les propos de Griezmann.

Savait-elle à ce moment-là que deux ans auparavant, ce même footballeur expliquait se sentir plus “Espagnol” que “Français” ? Dans tous les cas, Marine Le Pen a réitéré sa position hier matin sur France 2. Les Bleus, elle les aime lorsqu’ils sont fiers de leur nationalité.

De fait, quand le journaliste de France 2 lui demande son sentiment sur le sursaut de patriotisme qui parcourt le pays depuis la victoire des Bleus, la patronne du parti d’extrême-droite répond sans fioriture :

Commence-t-elle.

Puis, elle a tôt fait de dénoncer les dérapages qui ont suivi.

Elle reconnaît toutefois, à la question suivante de son interlocuteur, que l’Équipe de France donne une bonne image de la Nation. Mais seulement à ces moments où ils débordent d’amour patriotique…

Affirme-t-elle.

Cependant, la présidente du RN ne croit pas que la liesse populaire due à ces résultats sportifs suffira à induire une plus grande cohésion dans l’Hexagone. Marine Le Pen revient ainsi sur les incidents en marge des célébrations de la victoire de la formation nationale. Selon elle, ces actes déplorables viennent des “communautés de certains quartiers”. Mais elle se défend dans la foulée de toute stigmatisation, en des propos qu’elle reprendra d’ailleurs plus tard dans un tweet.

"Je n'ai pas une vision raciale des Français. Je fais juste la différence entre les voyous et les racailles, et les honnêtes gens. Je défendrai toujours les honnêtes gens, en revanche, voyous et racailles ne doivent pas attendre de moi la moindre complaisance." #Les4V

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 18, 2018