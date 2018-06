En Italie, le nouveau ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini, a demandé dimanche 10 juin à Malte de recueillir le navire Aquarius. Celui-ci a secouru 629 migrants ce week-end. Une injonction refusée par La Valette.

La France refoule les gens à la frontière. L’Espagne défend ses frontières avec des armes. À partir d’aujourd’hui, l’Italie commencera aussi à dire non à la traite des êtres humains, non à l’immigration clandestine. Mon but est de garantir une vie paisible pour ces jeunes en Afrique et pour nos enfants en Italie

A répliqué le ministre issu de la Ligue, le parti d’extrême droite, sur Facebook.

Ainsi, selon La Répubblica, Matteo Salvini, le nouveau ministre résolument anti-migrants, a déclaré qu’il allait interdire aux bateaux portant secours aux naufragés l’accès aux ports en Italie. Une menace qu’il mettra à exécution si Malte refuse de prendre en charge le navire Aquarius. Celui-ci a, à son bord, les 629 migrants sauvés ce week-end en mer par l’ONG française SOS Méditerranée. En fin de soirée dimanche, l’association a indiqué avoir reçu de la part des Italiens l’ordre de stopper la course de l’Aquarius à 35 miles nautiques de la Sicile et 27 de Malte.

UPDATE: The #Aquarius has now received instructions from the Italian Maritime Rescue Coordination Centre to standby in our current position which is 35 nautical miles from #Italy and 27 nautical miles from #Malta.

— SOS MEDITERRANEE GER (@SOSMedGermany) June 10, 2018