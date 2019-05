LFI : Loïc Prud’homme utilise la langue des signes à l’Assemblée Nationale

Ce mardi 28 mai, le député de la France Insoumise Loïc Prud’homme a marqué l’hémicycle. En effet, il a interpellé la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapée, Sophie Cluzel, en utilisant la langue des signes. Une première en France.

Une initiative saluée par la FNSF

Le but du député de la Gironde ? montrer les « carences de l’Etat sur l’insertion des citoyens sourds et malentendants ». Il accuse en autre, le gouvernement de ne pas donner les moyens aux fonctionnaires de se former à la langue des signes française. Le problème est de taille, car ce manque de formation freine l’accès des sourds et malentendants à différents services. Mais ce n’est pas tout, puisque l’élu accuse « absence de réel choix d’enseignement en LSF” ainsi qu’une “absence d’alternatives proposées aux parents”. Selon lui, les “rares” enseignants qui signent se sont formés sur leur temps libre.

J'ai interpellé ce matin @s_cluzel sur les carences de l’État pour l'insertion des https://t.co/BaNDiSo6ab.s sourd.e.s et malentendant.e.s.

Accès aux services publics et aux hôpitaux : il est souvent plus facile d'être un touriste anglophone qu'un citoyen français sourd. pic.twitter.com/PmTCiDHx3Y — Loïc Prud'homme (@PrudhommeLoic) May 28, 2019

La Fédération nationale des sourds de France ( FNSF) a tenu à remercier Loïc Prud’homme pour cette intervention dans l’hémicycle.

C’est une première fois qu’un député signe dans l’hémicycle ! La Fédération Nationale des Sourds de France est reconnaissante envers le député @PrudhommeLoic a qui a parfaitement porté notre voix. https://t.co/7n90N76F82 — FNSF (@FNSF) May 28, 2019

C’est une première fois qu’un député signe dans l’hémicycle !

N’oublions que ses freins envers les personnes handicapées va à l’encontre de la loi 2005 qui justement met en avant l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Une belle contradiction encore une fois.

Depuis 15 ans, depuis la loi de 2005, rien ne se passe. Je m’excuse auprès de nos 400 000 citoyens et citoyennes qui signent pour l’imperfection de ma maîtrise de la LSF. Pour autant, j’ai fait en quelques jours plus d’efforts que votre gouvernement depuis deux ans.

a-t-il accusé.