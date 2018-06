Les Républicains : Après six mois de cohabitation chaotique, Laurent Wauquiez remercie Virginie Calmels, la vice-présidente du parti

L’AFP a annoncé dimanche 17 juin que Laurent Wauquiez, le président des Républicains, a mis fin aux fonctions de la vice-présidente déléguée Virginie Calmels. Il a nommé l’ancien ministre des Affaires étrangères, Jean Leonetti, pour la remplacer.

La dérive continue dans le jeu personnel, ce n’était plus acceptable. Quand on est membre de l’équipe dirigeante, on ne peut pas tirer chaque jour contre son camp.