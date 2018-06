Les prochains concerts de Médine au Bataclan suscitent la colère des élus

Ce week-end du 9 juin, de nombreux élus et responsables de la droite et de l’extrême-droite sont montés au créneau et ont manifesté leur vif mécontentement sur les réseaux sociaux. La raison de cette indignation ? Les deux concerts du rappeur Médine, prévus au mois d’octobre au Bataclan. Car le rappeur s’est fait remarquer en 2005, lors de la sortie de son album Jihad, Le Plus Grand Combat Est Contre Soi-Même, qui contient des chansons aux paroles volontairement provocatrices qui en ont choqué plus d’un. Un morceau intitulé Don’t Laïk, dans lequel il dénonce l’hypocrisie de la laïcité, est également dans le viseur de ses détracteurs.

Médine, un habitué des polémiques

Natif du Havre, le rappeur commence sa carrière à la fin des années 90 et sort son premier album 11 septembre, Récit du 11ème jour en 2004. Très engagé, il a souvent pour thème les relations de la France vis-à-vis de l’Algérie, la situation en Afrique ainsi que le conflit perpétuel israelo-palestinien. Peu habitué à faire dans la dentelle, les paroles de son titre Don’t Laïk, dans lequel il déclare “Crucifions les laïcards comme à Golgotha” ont toujours été assumées, comme il l’expliquait aux Inrocks en 2015 :

J’ai toujours utilisé la provocation comme un piège positif. L’idée est d’amener les gens par la provocation.

Il atténuera néanmoins ses propos en 2017, reconnaissant avoir dépassé les limites :

La provocation n’a d’utilité que quand elle suscite un débat, pas quand elle déclenche un rideau de fer. Avec Don’t Laïk, c’était inaudible, et le clip a accentué la polémique. J’ai eu la sensation d’être allé trop loin.

“Hors de question de laisser faire !”

Dans l’un de ses derniers morceaux, Médine faisait part de son souhait de pouvoir un jour se produire au Bataclan. Mais ce désir n’est pas partagé par la plupart des élus de droite. La députée Valérie Boyer, le sénateur Roger Karoutchi, ainsi que d’autres, ont fait savoir leur façon de penser.

Laisser un rappeur islamiste, qui se revendique “islamo-racaille” et reprend l’imagerie du jiahd, se produire au Bataclan : la dernière provocation en date. Pour l’honneur des victimes du 13 novembre, hors de question de laisser faire !

Telles sont les paroles de Stéphane Ravier, sénateur FN des Bouches-du-Rhône.

"Je porte la barbe j'suis de mauvais poil. Porte le voile t'es dans de beaux draps. Crucifions les laïcards comme à Golgotha. Le polygame vaut bien mieux que l'ami Strauss-Kahn" Laisserons-nous le rappeur #Medine prononcer ces mots et tant d'autres au #Bataclan ? pic.twitter.com/LKlfAQFZqf — Valérie Boyer (@valerieboyer13) June 9, 2018

Médine au #Bataclan : "Ce monsieur devrait aller exercer son absence de talent ailleurs" pic.twitter.com/TKEKlLHAUj — BFMTV (@BFMTV) June 10, 2018

Alors qu’une plainte déclenche une enquête sur les circonstances exactes du massacre au @bataclan_ ,cet établissement invite un rappeur qui prône des valeurs islamistes et affirme qu’il faut «crucifier les laïcards »..Respect des victimes?Une réaction @Place_Beauvau ? — Roger KAROUTCHI (@RKaroutchi) June 10, 2018

Au #Bataclan, la barbarie islamiste a coûté la vie à 90 de nos compatriotes. Moins de trois ans plus tard, s'y produira un individu ayant chanté « crucifions les laïcards » et se présentant comme une « islamo-caillera ». Sacrilège pour les victimes, déshonneur pour la France. — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) June 10, 2018

La présidente du Rassemblement National, Marine Lepen, a également réagi sur Twitter :

Aucun Français ne peut accepter que ce type aille déverser ses saloperies sur le lieu même du carnage du #Bataclan.

La complaisance ou pire, l’incitation au fondamentalisme islamiste, ça suffit ! MLP #PasDeMédineAuBataclan pic.twitter.com/Xqu4JLwz6t — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 10, 2018

Éric Ciotti s’est quant à lui exprimé dans un communiqué sans équivoque :

Si la liberté d’expression est un droit fondamental, il y a des symboles qui ne peuvent être profanés. Je demande au Président Emmanuel Macron d’interdire ce concert.

Selon Le Monde, la direction du Bataclan, pour l’instant, reste sourde aux différentes demandes d’entretien.