Les jeunes du FN rebaptisent leur mouvement “Génération nation”

Samedi, le mouvement des jeunes du Front national, fraîchement rebaptisé Rassemblement national, a lancé sa nouvelle appellation en compagnie de Marine Le Pen : Génération nation. Une référence au mouvement Génération Le Pen, crée au début des années 2000 par Marine Le Pen dans le but de changer l’image du parti. Il évoque également le mouvement radical Génération identitaire, connu pour ses actions polémiques anti-migrants. Cette filiation volontaire a été approuvée par Jordan Bardella, un jeune étudiant en géographie de 22 ans, élu nouveau chef des jeunes RN depuis mars.

BFMTV rapporte qu’il aurait déclaré à ce propos :

Génération identitaire fait des opérations de communication et de l’activisme. Nous, nous sommes une formation politique qui a pour vocation de former des futurs cadres et élus.